Медвежий угол

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Прохождение военной службы и наличие ВУС должны стать обязательными условиями для приёма на госслужбу

Прохождение военной службы и наличие ВУС должны стать обязательными условиями для приёма на госслужбу

Сегодня, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сделал заявление касательно приёма на госслужбу.

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