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Вечерний Новосибирск

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Суд арестовал новосибирца за обман бойцов СВО на 6 миллионов

Суд арестовал новосибирца за обман бойцов СВО на 6 миллионов

Колыванский районный суд арестовал двух подельников за хищение выплат у бойцов СВО. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

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