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Царьград

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На Солнце произошла еще одна мощнейшая вспышка: зарегистрирован крупный выброс плазмы

На Солнце произошла еще одна мощнейшая вспышка: зарегистрирован крупный выброс плазмы

На Солнце произошла мощная вспышка, и новый выброс плазмы летит к Земле.В новом огромном пятне на севере Солнца произошла вспышка баллом X1.

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