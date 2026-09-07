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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украинские судьи обслужат матч «ПСЖ» и «Слована» в ЛЧ, на ВАР будет англичанин Солсбери

Игру «ПСЖ» и « Слована » в Лиге чемпионов обслужит украинская бригада арбитров. Команды 9 сентября сыграют в матче общего этапа турнира в Париже.

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