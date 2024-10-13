Бросивший двухмесячного сына в сугроб блогер Косенко объявлен в розыск. Его карточка числится в базе данных МВД.
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Бросивший двухмесячного сына в сугроб блогер Косенко объявлен в розыск. Его карточка числится в базе данных МВД.