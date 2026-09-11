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Царьград

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Женщина украла у сестры 310 тысяч рублей, отложенных на дачу

Женщина украла у сестры 310 тысяч рублей, отложенных на дачу

Александровский городской суд рассмотрел дело о краже, совершённой в кругу близких родственников. Фигуранткой стала местная жительница, действия которой квалифицированы по п.

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