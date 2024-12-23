Жительница Херсонской области собирала данные о ВС РФ для украинской разведки

Жительницу Херсонской области обвинили в госизмене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Сотрудники спецслужбы установили, что 26-летняя женщина связалась с представителем СБУ, после чего по его заданию осуществляла сбор и передачу информации о местах сосредоточения сил и средств ВС РФ на территории региона.
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