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КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Нефтехимик» против «Амура»

КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Нефтехимик» против «Амура»

В другом матче дня «Нефтехимик» сыграет с «Амуром».  Фонбет Чемпионат КХЛ Авангард – Адмирал Дата проведения 17 ноября, 16.

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