Трагедия, изменившая мир: как и зачем в Крыму были созданы отряды Народного ополчения

20 февраля 2014 года произошла трагедия, известная теперь как Корсунь-Шевченковский погром: под одноимённым городом в Черкасской области вооружённые майдановцы остановили три автобуса с крымчанами, которые возвращались на полуостров после мирной акции протеста за сохранения конституционного строя на Украине.