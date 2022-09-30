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В Калужской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по фактам организации незаконной миграции

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.

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