В Петербурге на видео сняли грузовик и легковушку, охваченные пламенем

В Санкт-Петербурге вспыхнули два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости». «Два авто полыхают на проспекте Тореза.
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