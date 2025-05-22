КНДР выпустила крылатые ракеты в район Японского моря

КНДР утром в четверг, 22 мая 2025 года, запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейский телеканал со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
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