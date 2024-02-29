Россия получит справку о выписке из сумасшедшего дома ?

Natalija Osminina У Польши и до совещания в Париже стало просветляться, что не туда мы топаем, товарищи пшеки. А сейчас и подавно- просветлился Дуда тогда, когда как дней 10 назад США объявили, что вписываться за Европу не будут, хоть вас всех, суки, Россия раскатает новыми Цирконами))). И на совещании понял Дуда, что кинет их не за ломаный грошь вся эта пидорасная парочка- Макрон с Борисом Джонсоном. (который и курировал Польшу). Великобритания же с приходом к власти Байдена постепенно ушла в тень- бросила свой Люблинский треугольник, организованный совместно с Трампом. Тут их кто-то просветил, что Трамп возвращается, и Лондон радостно забил копытом.Пересмотрел свои планы- помирил Польшу с Германией (Литва с ней сама помирилась, пообещав Мемель за небольшое вспоможение в кормежке))- Польша тоже пообещала отдать Данциг и Силезию Германии , но уже не за копейки, а за 850 миллиардов помощи в бюджет. И сразу!)) В общем, все было так замечательно и вдруг как гром среди ясного неба- 5-ая статья Устава НАТО отменяется))) - США кидают Европу на растерзание оркам. И тут Дуда, не будь дураком смекнул, что лучше мир с Россией и впридачу кусок Галиции, чем совсем наоборот)))

СК Сергей Ковалев мутно пока всё. а как вам такой расклад, - чистая фантазия! - Германия в лице бизнеса выходит к РФ с просьбой завоевать её еще раз, вернув контингент на как бы отделенную территорию бывшей ГДР с устранением сил НАТО со всей территории Германии?.. без "кладовой" ресурсов немцу смерть, убиваться за 300% по классике уже не получается просто потому, что нет этих 300%, бороться за всех евродолболобов прагматичные немцы уже не хотят, т.е. ровно по В.Ленину надо размежеваться, чтобы потом объединяться. и вот вопрос - с кем объединяться?.. по ходу СВО Европа догадывается, что НАТО никакая не военсила, а банальная полицейщина с целями контроля не России - это очевидно невозможно,- а самой Европы, дабы не дрыгалась, когда сверху приказывают... поживем - увидим.