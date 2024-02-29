Новость не первых полос. Но очень чувствительная для думающей публики из среды наших заклятых партнёров.
Россия получит справку о выписке из сумасшедшего дома ?
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Natalija Osminina
У Польши и до совещания в Париже стало просветляться, что не туда мы топаем, товарищи пшеки. А сейчас и подавно- просветлился Дуда тогда, когда как дней 10 назад США объявили, что вписываться за Европу не будут, хоть вас всех, суки, Россия раскатает новыми Цирконами))). И на совещании понял Дуда, что кинет их не за ломаный грошь вся эта пидорасная парочка- Макрон с Борисом Джонсоном. (который и курировал Польшу). Великобритания же с приходом к власти Байдена постепенно ушла в тень- бросила свой Люблинский треугольник, организованный совместно с Трампом. Тут их кто-то просветил, что Трамп возвращается, и Лондон радостно забил копытом.Пересмотрел свои планы- помирил Польшу с Германией (Литва с ней сама помирилась, пообещав Мемель за небольшое вспоможение в кормежке))- Польша тоже пообещала отдать Данциг и Силезию Германии , но уже не за копейки, а за 850 миллиардов помощи в бюджет. И сразу!)) В общем, все было так замечательно и вдруг как гром среди ясного неба- 5-ая статья Устава НАТО отменяется))) - США кидают Европу на растерзание оркам. И тут Дуда, не будь дураком смекнул, что лучше мир с Россией и впридачу кусок Галиции, чем совсем наоборот)))
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21 мин.
СК
Сергей Ковалев
мутно пока всё. а как вам такой расклад, - чистая фантазия! - Германия в лице бизнеса выходит к РФ с просьбой завоевать её еще раз, вернув контингент на как бы отделенную территорию бывшей ГДР с устранением сил НАТО со всей территории Германии?.. без "кладовой" ресурсов немцу смерть, убиваться за 300% по классике уже не получается просто потому, что нет этих 300%, бороться за всех евродолболобов прагматичные немцы уже не хотят, т.е. ровно по В.Ленину надо размежеваться, чтобы потом объединяться. и вот вопрос - с кем объединяться?.. по ходу СВО Европа догадывается, что НАТО никакая не военсила, а банальная полицейщина с целями контроля не России - это очевидно невозможно,- а самой Европы, дабы не дрыгалась, когда сверху приказывают... поживем - увидим.
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12 мин.
Natalija Osminina
А Макрон бесится, еще и потому, что старший приказал))) Он же прд Лондон встал вместе с Германией. А то, что Россия вернет свой контингент в ГДР и во всю восточную Европу я НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ. Этого потребовал Путин от Байдена и НАТО еще в далеком 2021 году- 17 декабря, если уж совсем точнее. Но Байден предложил помериться силами на поле Куликовом... нет, на Украинском)) Проиграл, скотиняка, как когда-то, всего 644 года Мамай. Читаю: "Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности великих московских князей". Так что "князья" московские после сражения на поле Украины видим, что осмелели, стали Западу ясные речевки толкать)). И Лавров, и Путин, про Медведева, вообще, молчу, этому дай только поболтать.. И подпишет Байден тот самый "неультиматум" Путина как миленький- договор о ДСНВ и вывод американской группы из НАТО. А большего от США ничего и не надо- они уже списаны в утиль. Остается европейская НАТА. Но и она уйдет. И Россия сразу же застолбит их базы по всему Балтийскому морю- от ГДР до Финляндии. Потому что Лондон еще не издох. А значит, как там Блок писал в своем "На поле Куликовом" : И вечный бой! Покой нам только снится Сквозь кровь и пыль… Летит, летит степная кобылица И мнет ковыль…
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