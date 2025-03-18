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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. У него 2 броска и 1 хит за 16:50 против «Тампы» при 6:29 в большинстве

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (0:2).

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