Антони Марсьяль отказался от предложения Аль-Иттихада и ведет переговоры с российскими клубами

Антони Марсьяль, 30-летний бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции, отказался от предложения ливийского клуба «Аль-Иттихад» на сумму 13 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов евро).