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Регионы России

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Антони Марсьяль отказался от предложения Аль-Иттихада и ведет переговоры с российскими клубами

Антони Марсьяль отказался от предложения Аль-Иттихада и ведет переговоры с российскими клубами

Антони Марсьяль, 30-летний бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции, отказался от предложения ливийского клуба «Аль-Иттихад» на сумму 13 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов евро).

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