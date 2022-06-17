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Бущан считает, что Украине не дали 2 пенальти в игре с Уэльсом: «Италии такой, как на Ярмоленко, поставили бы»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан недоволен работой судьи на игре с Уэльсом (0:1). Финальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 обслуживала бригада арбитров под руководством Матеу Лаоса.

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