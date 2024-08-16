Зачем творческому человеку на Север ехать Креативные события и проекты холодных городов Многие придерживаются мнения, что северные регионы России — это дикая природа и экстремальный климат, однако с уверенностью заявляем — это заблуждение.
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