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Зачем творческому человеку на Север ехать

Зачем творческому человеку на Север ехать

Зачем творческому человеку на Север ехать Креативные события и проекты холодных городов Многие придерживаются мнения, что северные регионы России — это дикая природа и экстремальный климат, однако с уверенностью заявляем — это заблуждение.

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