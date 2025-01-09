В Минтрансэнерго Абхазии заявили о продолжении работы по устранению энергокризиса

Министерство энергетики и транспорта Абхазии продолжает работу по устранению причин энергокризиса и обеспечению максимально возможного электроснабжения страны, сообщили 9 января «Известиям» в министерстве.
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