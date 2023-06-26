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Журова о крымских клубах в российских турнирах: «ФИФА и УЕФА не знают, что будет завтра. С Украиной помиримся, а нас исключили – это неправильно. Футбол – это про спорт, а не политику»

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из-за того, что клубы из Крыма получили возможность участвовать в российских соревнованиях.

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