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Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря, во время чемпионата России в декабре

Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

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