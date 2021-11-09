Искусство

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  • Владимир СВ
    Мне тоже - очень понравилось ... четкий подбор красок .. сочность и выпуклость основного фона рисунка .. Здорово!!Художник Альберт ...
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    СпасибоТьерри Дюваль (Th...
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    Счастливая женщина- это с мужем и детьми. Но не наоборот!!!!!35-летняя художни...

35-летняя художница наглядно объяснила в своих рисунках, почему женщине здорово жить одной

35-летняя художница наглядно объяснила в своих рисунках, почему женщине здорово жить одной

Многие считают, что женщины обязаны выйти замуж до 30-35 лет. Иначе остаток жизни они проведут в одиночестве и в скуке.

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вячеслав харченко
Неряха и лентяйка, кому она нужна со всей "красотой"?
Татьяна
Все эти "плюсы" и в замужней жизни. И вообще в любой жизни. Если люди нормальные.
КАБАН Щетинский
Одна такая уже мулевала рисуночки. С кошаком живёт.
Станислав Аслаповский
Авторы подборки, враги семьи. Явно заказ пропагандонов из лгбт.
zorbel белкин
Счастливая женщина- это с мужем и детьми. Но не наоборот!!!!!

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