35-летняя художница наглядно объяснила в своих рисунках, почему женщине здорово жить одной

ИскусствоПолитика35-летняя художница наглядно объяснила в своих рисунках, почему женщине здорово жить однойМногие считают, что женщины обязаны выйти замуж до 30-35 лет. Иначе остаток жизни они проведут в одиночестве и в скуке.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоНеряха и лентяйка, кому она нужна со всей "красотой"?ТатьянаВсе эти "плюсы" и в замужней жизни. И вообще в любой жизни. Если люди нормальные.КАБАН ЩетинскийОдна такая уже мулевала рисуночки. С кошаком живёт.Станислав АслаповскийАвторы подборки, враги семьи. Явно заказ пропагандонов из лгбт.zorbel белкинСчастливая женщина- это с мужем и детьми. Но не наоборот!!!!!Комментировать
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