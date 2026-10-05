СК завел дело: вожатый лагеря в Сызрани бил двух братьев, страдающих аутизмом

В Сызрани Самарской области возбудили уголовное дело после сообщений о том, что вожатый детского лагеря бил двух братьев, которые страдают аутизмом.
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