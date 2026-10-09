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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Мамаев: «Очень рад назначению Кириченко на пост главного тренера «Ростова»

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ныне тренирующий Lit Energy в WINLINE Медиалиге, рад назначению Дмитрия Кириченко на пост главного тренера «желто‑синих».

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