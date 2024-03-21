Закрытый диалог: Молдавия отказывается от переговоров с Приднестровьем

Кишинев отказывается от переговоров с Приднестровьем — после съезда депутатов всех уровней в ПМР 28 февраля ни одной встречи в формате «5+2», чего добивается Тирасполь, так и не произошло, сообщили «Известиям» в МИД непризнанной республики.