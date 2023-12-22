Как правильно провести новый год, чтобы не оказаться в больнице, посоветовала специалист центра медицины катастроф Крыма

На праздничный период планируется увеличить количество бригад скорой помощи. Она будет работать в усиленном режиме, сообщила в интервью "Вести Крым" специалист республиканского центра медицины катастроф Галина Булгак.
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