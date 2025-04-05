Прогноз погоды в Крыму на 5 апреля ☁️ В Симферополе +13 и пасмурно В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +11 и небольшой дождь В Черноморском +11 и небольшой дождь В Джанкое +15 и пасмурно В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +13 и облачно с прояснениями В Керчи +13 и облачно с прояснениями В Армянске +12 и небольшой дождь В Красноперекопске +12 и небольшой дождь В Бахчисарае +13 и небольшой дождь В Феодосии +12 и облачно с прояснениями В Судаке +12 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.