Стилист обложки Собака.ru c Анной Михалковой и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская: «Меня окружают суперженщины!»

Гуру олдмани-кэжуала делает книксен главной актрисе русского кино прямо сейчас и рассказывает о важнейших мастхэвах осени (спойлер: змеиная кожа повсюду!).
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