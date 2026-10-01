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Sobakaru

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Стилист обложки Собака.ru c Анной Михалковой и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская: «Меня окружают суперженщины!»

Стилист обложки Собака.ru c Анной Михалковой и стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская: «Меня окружают суперженщины!»

Гуру олдмани-кэжуала делает книксен главной актрисе русского кино прямо сейчас и рассказывает о важнейших мастхэвах осени (спойлер: змеиная кожа повсюду!).

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