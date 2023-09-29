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В Астраханской области на каждого жителя в лесу приходится 33 дерева

В Астраханской области на каждого жителя в лесу приходится 33 дерева

Наш лес – один из самых редких в России. Всероссийская организация, специализирующаяся на лесоучете в интересах государства – Рослесинфорг на основе данных «лесной переписи» (государственной инвентаризации лесов) определила, насколько сегодня Россия покрыта лесом, и сколько деревьев в этом самом лесу приходится на каждого жителя страны.

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