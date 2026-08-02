Бензин по 170 рублей в Краснокаменске: УФАС нарушений не нашло, но объяснение оставляет вопросов больше, чем ответов

На круглом столе Общественной палаты Забайкальского края 31 июля региональные власти подвели официальную черту под топливным кризисом, который этим летом заставил жителей отдалённых районов края платить за литр бензина суммы, ощутимо превышающие привычный уровень цен.
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