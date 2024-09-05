Мастер-классы, концерты и ярмарки провели в День города в Котельниках

Жителей городского округа Котельники объединил фестиваль «Открытый город», посвященный Дню города. Собравшиеся увидели выступление местных и приглашенных творческих коллективов, поучаствовали в мастер-классах, посетили ярмарку.
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