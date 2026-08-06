Наиль Умяров оценил работу молодого арбитра Матвея Заики в матче Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о работе 24-летнего арбитра Матвея Заики после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом», который завершился со счётом 5:1.
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