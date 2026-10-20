Даже в случае военного поражения на Украине России не грозит распад. Но стоит РФ применить ядерное оружие – и ей конец: весь мир сразу набросится на неё.
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ВОТ ДЕБИЛ ТАК ДЕБИЛ!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Далабаёб
Что он там курит, а?