"Сливают кровь в ведерко и выливают в канаву": В Ленобласти банда из лихих 90-х устроила подпольный морг

Тамара Елисеева

Деньги стали во главе угла. Ни принципа, ни морали у этих ублюдков не осталось. Почему это происходит у нас и сейчас? Кто виноват и, что делать? Извечный вопрос, который никак не решится в нашей стране, уже не одно поколение. А хочется пожить спокойно, хоть чуть-чуть