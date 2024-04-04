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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Сливают кровь в ведерко и выливают в канаву": В Ленобласти банда из лихих 90-х устроила подпольный морг

"Сливают кровь в ведерко и выливают в канаву": В Ленобласти банда из лихих 90-х устроила подпольный морг

Интересная жизнь с Vera Star История с беспределом который творится на кладбищах Ленинградской области получила свое шокирующее продолжение.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Нет политической воли его навести... Аристократия помойки диктует моду на мораль...
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5 час.
Тамара Елисеева
Деньги стали во главе угла. Ни принципа, ни морали у этих ублюдков не осталось. Почему это происходит у нас и сейчас? Кто виноват и, что делать? Извечный вопрос, который никак не решится в нашей стране, уже не одно поколение. А хочется пожить спокойно, хоть чуть-чуть
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4 час.
алекс кузь
Где штабы го для населения, рейнджеры или  вооруженное ополчение. Как помогать полиции. Силы полиции уже сопоставимы с силами инородного криминала.
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1 час.

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