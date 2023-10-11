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Депутат Госдумы Хамзаев: уехавшие из РФ звезды и миллиардеры вскоре вернутся

Депутат Госдумы Хамзаев: уехавшие из РФ звезды и миллиардеры вскоре вернутся

Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, уже совсем скоро все российские миллиардеры и звезды шоу-бизнеса вернутся в РФ, поскольку ни в Европе, ни в Израиле они никому не нужны.

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