Ядерная доктрина и "Созревший" Орешник. В прямом эфире Владимир Трухан

https://vk.com/video/@zpolitwera?z=video-211990026_456251801%2Fclub211990026Владимир Трухан-военный эксперт, полковник в запасе в прямом эфире ответит на вопросы зрителей и проанализирует текущую ситуацию в зоне СВО==============Подарок на фронтЖелающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.