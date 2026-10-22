Тема исторической ответственности Великобритании вновь оказалась в центре внимания. От короля Карла III ожидают извинений за трансатлантическую работорговлю, а вопрос о возможных репарациях планируют обсуждать на уровне стран Содружества.
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