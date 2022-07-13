Popcaketv

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Джей-Хоуп: «Пришел приказ на увольнение. Бан ШиХек не оставит Ви и Чонгука в группе»

Джей-Хоуп: «Пришел приказ на увольнение. Бан ШиХек не оставит Ви и Чонгука в группе»

Ранее мы обсудили то, как ребята из BTS относятся к роману Чонгука (Jungkook) и Ви (V). Посредством сасэнов нам удалось выяснить, что ребята испытывают разные чувства.

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