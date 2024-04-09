Рост популярности е-ОСАГО: как Банки.ру развивает цифровизацию страховых продуктов

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Финансовый маркетплейс Банки.ру начал сотрудничество с «РЕСО-Гарантией». Теперь на Банки.ру доступны онлайн-полисы ОСАГО 20 страховых компаний, в которых пользователи могут сравнить цены и условия и выбрать подходящий вариант.

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