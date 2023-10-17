Ученые из Якутии выразили намерение воссоздать экосистему мамонтовых степей

Специалисты Якутского парка заявили о намерении воссоздать экосистему мамонтовых степей. На территории, где сейчас растут только мхи и кустарники, разводят американских бизонов, особые породы лошадей и северных оленей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии