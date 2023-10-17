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Ученые из Якутии выразили намерение воссоздать экосистему мамонтовых степей

Ученые из Якутии выразили намерение воссоздать экосистему мамонтовых степей

Специалисты Якутского парка заявили о намерении воссоздать экосистему мамонтовых степей. На территории, где сейчас растут только мхи и кустарники, разводят американских бизонов, особые породы лошадей и северных оленей.

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