Теорию Дарвина предложили исключить из школьных учебников

Экс-премьер Чечни Мусли Хучиев предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина. Все знают, что это ошибочная теория, мы понимаем, что это она идет вразрез религии, вразрез воспитанию, тем не менее в учебниках встречается.