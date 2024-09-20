Теорию Дарвина предложили исключить из школьных учебников

Экс-премьер Чечни Мусли Хучиев предложил исключить из школьных учебников теорию Дарвина. Все знают, что это ошибочная теория, мы понимаем, что это она идет вразрез религии, вразрез воспитанию, тем не менее в учебниках встречается.
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