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Зеленский назвал генералов США «полезными идиотами Кремля»

Зеленский назвал генералов США «полезными идиотами Кремля»

Между Белым домом и Банковой начались скандалы из-за провальной тактики наступления ВСУ Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma/TASS) Инсайдеры, вхожие на Банковую, рассказали о спорах на повышенных тонах между укро-Генштабом и Пентагоном, что подчеркивает сильное раздражение Зе-команды сообщениями американских СМИ о неудачах ВСУ в так называемом Приазовском сражении и на Бахмутском направлении.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Чья бы корова мычала!🤣
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9 час.
Геннадий Бережнов
Зеля. назвал американских генералов, включая генерала армии США Милли, «полезными идиотами Кремля», а вот коснуться Байдена побоялся. Один кормилец остался у Киева! Однако и ему скоро будет не до Киева.
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8 час.
Владимир Козлов
Это он с перепугу такой смелый на хозяина гавкать? Не боится, что его ликвидируют или даже не подумал об этом.
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8 час.

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