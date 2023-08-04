Зеленский назвал генералов США «полезными идиотами Кремля»

Между Белым домом и Банковой начались скандалы из-за провальной тактики наступления ВСУ Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma/TASS) Инсайдеры, вхожие на Банковую, рассказали о спорах на повышенных тонах между укро-Генштабом и Пентагоном, что подчеркивает сильное раздражение Зе-команды сообщениями американских СМИ о неудачах ВСУ в так называемом Приазовском сражении и на Бахмутском направлении.