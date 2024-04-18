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Жителей 24 улиц в Тамбове ждет отключение электроэнергии

Жителей 24 улиц в Тамбове ждет отключение электроэнергии

Жителей центра в Тамбове в четверг, 18 апреля, ждет массовое отключение электроэнергии. По данным АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонта на объектах электроэнергетики на время отключат электроснабжение по ряду адресов.

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