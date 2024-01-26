Фигурантов дела об избиении подростков в Москве заключили под стражу

По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту назначили домашний арест, сообщили 25 января в столичном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии