Фигурантов дела об избиении подростков в Москве заключили под стражу

По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту назначили домашний арест, сообщили 25 января в столичном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.