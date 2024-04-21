Ямальский волейболист вошел в юношескую сборную России

Елисей Шевченко из Нового Уренгоя вошел в состав команды России U16. Тренер Михаил Николаев возглавил юниорскую сборную, которая отправилась в Минск и провела там три товарищеских матча, рассказали в пресс-службе волейбольного клуба «Факел».