Ямальский волейболист вошел в юношескую сборную России

Елисей Шевченко из Нового Уренгоя вошел в состав команды России U16. Тренер Михаил Николаев возглавил юниорскую сборную, которая отправилась в Минск и провела там три товарищеских матча, рассказали в пресс-службе волейбольного клуба «Факел».
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