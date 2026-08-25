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Газета.ру

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На КАД сотни автомобилей встали в пробку

На КАД сотни автомобилей встали в пробку

В Санкт-Петербурге многокилометровая пробка парализовала КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online«Автомобильная гусеница на КАД глазами тех, кто едет во встречном направлении», – говорится в публикации.

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