На КАД сотни автомобилей встали в пробку

В Санкт-Петербурге многокилометровая пробка парализовала КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online«Автомобильная гусеница на КАД глазами тех, кто едет во встречном направлении», – говорится в публикации.
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