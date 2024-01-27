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Минобороны РФ: под Красным Лиманом армия РФ отразила две попытки прорыва штурмовых групп противника

Минобороны РФ: под Красным Лиманом армия РФ отразила две попытки прорыва штурмовых групп противника

В районе Синьковки (Харьковщина) и Тернов (ДНР) на Купянском участке фронта российские военные отразили пять вражеских атак.

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