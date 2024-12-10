Длинные решения в условиях кризиса доверия

Зеленский продолжает торговаться. По данным Bloomberg, в ходе переговоров с Трампом президент Украины предложил некий формат отложенного принятия Украины в НАТО: «Сейчас мы не можем быть в НАТО, но мы можем получить приглашение вступить в НАТО», — якобы сказал Зеленский.