Длинные решения в условиях кризиса доверия

Зеленский продолжает торговаться. По данным Bloomberg, в ходе переговоров с Трампом президент Украины предложил некий формат отложенного принятия Украины в НАТО: «Сейчас мы не можем быть в НАТО, но мы можем получить приглашение вступить в НАТО», — якобы сказал Зеленский.
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