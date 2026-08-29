Шоу-бизнес: Главная женщина в жизни Максима Аверина, которую он потерял, и болезнь с которой борется

У Максима Аверина миллионы поклонниц по всей стране. Он — главный секс-символ российского телевидения, его улыбка с ямочками на щеках сводит с ума, а харизма заставляет зрительниц задерживаться у экранов.
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