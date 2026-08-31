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Пятый канал

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Чек-лист для рюкзака первоклассника: что нужно взять с собой в школу 1 сентября

Чек-лист для рюкзака первоклассника: что нужно взять с собой в школу 1 сентября

Что положить первокласснику в рюкзак 1 сентября — один из главных вопросов родителей перед началом учебного года.

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