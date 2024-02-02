Вице-губернатор ХМАО Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната в Нефтеюганске. Официальный telegram-канал окружного строительного блока «Стройкомплекс Югры» сообщает, что замгубернатора потребовал мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу возведения здания.
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